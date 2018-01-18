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Ложную информацию о бомбе в 22-ой школе Тбилиси, предположительно, распространили ученики той же школы


18.01.2018   18:36
Ложное сообщение о бомбе в 22-ой школе Тбилиси в Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступил, предположительно, от учеников той же школы. По информации Первого канала, в «112» позвонили ученики начальных классов. Позднее они вновь связались с центром и сказали, что это была шутка.

В МВД Первому каналу заявили, что сообщение в «112» действительно поступили, на факт отреагировали и правоохранители выехали на место, однако других деталей в ведомстве не конкретизируют.

По данным МВД следствие началось по статье 331 УК Грузии, что подразумевает ложное сообщение о терроризме.









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