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Начато расследование по факту нападения на члена политсовета партии "Национальное движение"


18.01.2018   22:10
Начато расследование по факту нападения на члена политсовета партии «Национальное Движение» Александра Квахадзе.

Как заявили Первому каналу в МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 УК Грузии, которая предполагает насилие.

По информации силового ведомства, нападавшие идентифицированы и сейчас ведутся соответствующие следственные действия по их поимке.

Член политсовета «Национального движения» Александр Квахадзе заявил, что на него было совершено нападение.

По его словам, грабители требовали от него определенную сумму денег, но получив отказ нанесли ему физические увечия. Инцидент произошел возле дома Квахадзе.






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