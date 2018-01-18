МВД Грузии: Лица, участвовавшие в нападении на Александра Квахадзе, идентифицированы

18.01.2018 22:49 Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с нападением на члена политсовета «Национального движения» Александра Квахадзе.



Как сообщили в МВД, расследование ведется по статье 126 УК Грузии, что подразумевает насилие. Как поясняет ведомство, участвовавшие в инциденте лица идентифицированы и в настоящее время осуществляются соответствующие следственные действия.



Сегодня на члена политсовета «Национального движения» Александра Квахадзе было совершено нападение. Злоумышленники требовали от него конкретную денежную сумму и, получив отказ, расправились с ним физически.















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