Иностранцев допустят к военным учениям в Украине

19.01.2018 12:46 На 2018 год в Украине планируется провести пять многонациональных военных учений.



Верховная Рада поддержала законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.



В поддержку законопроекта на заседании в четверг проголосовали 235 народных депутатов.



Данный законопроект был внесен Президентом Петром Порошенко в Верховную Раду 21 декабря 2017 года.



Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения "Рэпид Трайдент — 2018", украинско-американские учения "Си Бриз — 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина — 2018", многонациональные учения "Чистое Небо — 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан — 2018".



Законопроектом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района Львовской области (МЦМБ) на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс. военных от ВС США и ВС других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 — от ВС США и ВС стран НАТО.



Украинско-американские учения "Рэпид Трайдент — 2018" пройдут в том же центре (МЦМБ) в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс. военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО — столько же.



Украинско-американские учения "Си Бриз-2018" планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г. Очаков, в Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток. От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс. военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс. военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО — до 1,2 тыс. военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.



Многонациональные учения "Светлая Лавина-2018" планируется провести в МЦМБ и на р.Тиса в течение 10 суток в промежутке с августа по октябрь 2018 года. В них планируется участие ВСУ (до 300 военных с вооружением и техникой), а также Вооруженных сил Венгрии, Румынии и Словакии (до 100 военных с вооружением и техникой от каждого государства).



Многонациональные учения "Чистое Небо — 2018" пройдут на военных аэродромах ВСУ с мая по ноябрь и будут длиться до 14 суток. Предусмотрено участие до 350 военнослужащих ВСУ с вооружением и техникой и до 20 самолетов и вертолетов ВСУ. От ВС США предусмотрено участие до 250 военных и до 15 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО — до 100 военных и до 5 самолетов и вертолетов.



Украинско-румынские учения "Ривериан-2018" пройдут на р. Дунай и в акватории Черного моря, а также на территории Румынии в промежутке с апреля по ноябрь и будут длиться 20 суток. В них предусмотрено участие до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой (по 100 от ВС Украины и Румынии) и до 10 кораблей (4 от ВС Украины и 6 — от ВС Румынии), а также 2 самолета и вертолета от ВС Румынии.



Законопроект предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государства для участия в учениях "в рамках военного сотрудничества".



delo.ua











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