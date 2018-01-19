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В аэропортах США отберут гаджеты у туристов за отказ назвать пароль
19.01.2018 12:47
Паспортный контроль в аэропортах США ужесточился. Работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства. Об этом сообщает лента. ру со ссылкой на The Sun.
Ранее пограничники уже имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку. «Путешественники обязаны представлять электронные устройства и содержащуюся в них информацию в состоянии, позволяющем проверять устройство и его содержимое», — говорится в новых правилах.
В случае, если иностранцы откажутся предоставить полный доступ ко всей информации на их гаджете, им могут отказать в доступе на территорию США или же конфисковать устройство.
В первую очередь служба безопасности США проверяет иностранцев на наличие связей с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и прав на интеллектуальной собственности.
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