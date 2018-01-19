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На должности в департамент по защите прав человека МВД Грузии объявлен конкурс
19.01.2018 17:08
Министерство внутренних дел Грузии объявило конкурс на вакантные должности в департаменте по защите прав человека.
Официальная презентация департамента по защите прав человека состоится в министерстве внутренних дел 23 января. На мероприятии будут присутствовать представители государственных ведомств, законодательного органа, суда, международных и неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав человека.
Основными задачами департамента по защите прав человека в МВД является обеспечение своевременного реагирования и эффективности расследования в рамках компетенции по фактам семейных преступлений, насилия в отношении женщин, мотивированных нетерпимостью преступлений, совершенных по признаку дискриминации, трафикинга, фактам преступлений, совершенных в отношении/со стороны несовершеннолетних; а так же, сотрудничество и координация с государственными организациями и НПО, работающими в сфере защиты прав человека.
Департамент будет обеспечивать идентификацию изъянов, разработку и внедрение в практику рекомендаций с целью их искоренения.
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