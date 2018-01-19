На должности в департамент по защите прав человека МВД Грузии объявлен конкурс

19.01.2018 17:08 Министерство внутренних дел Грузии объявило конкурс на вакантные должности в департаменте по защите прав человека.



Официальная презентация департамента по защите прав человека состоится в министерстве внутренних дел 23 января. На мероприятии будут присутствовать представители государственных ведомств, законодательного органа, суда, международных и неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав человека.



Основными задачами департамента по защите прав человека в МВД является обеспечение своевременного реагирования и эффективности расследования в рамках компетенции по фактам семейных преступлений, насилия в отношении женщин, мотивированных нетерпимостью преступлений, совершенных по признаку дискриминации, трафикинга, фактам преступлений, совершенных в отношении/со стороны несовершеннолетних; а так же, сотрудничество и координация с государственными организациями и НПО, работающими в сфере защиты прав человека.



Департамент будет обеспечивать идентификацию изъянов, разработку и внедрение в практику рекомендаций с целью их искоренения.















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