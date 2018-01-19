За физическое и словесное оскорбление, нанесенное члену политсовета «Национального движения» Александру Квахадзе, МВД задержало одно лицо

19.01.2018 18:09 МВД задержало одно лицо Министерство ВД Грузии задержало одно лицо за физическое и словесное оскорбление, нанесенное члену политсовета «Национального движения» Александру Квахадзе.



Как сообщили «IPN» в ведомстве, сотрудники управления Ваке-Сабуртало департамента полиции Тбилиси в результате оперативно-следственных действий, проведенных на основании полученного сообщения, задержали по обвинению в насилии Ш.И. 1990 года рождения.



«Совершенное им преступление предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 1 года.



Следствием было установлено, что с гражданином А.К. 17 января текущего года связался его сосед – И.Р., и попросил встретиться. Он встретился с И.Р. и его знакомым Ш.И. 18 января в Тбилиси, в сквере на улице Сулхана Цинцадзе. И.Р. попросил у А.К. определенную сумму, на что тот отказал. Также было установлено, что И.Р. с целью получения желаемой суммы попросил А.К. сдать в ломбард мобильный телефон, на что вновь получил отказ. После этого в их разговор вмешался Ш.И, нанесший А.К. словесное и физическое оскорбления. Следствие ведется по факту насилия, по статье 126 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.

















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