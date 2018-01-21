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Турция официально объявила о начале военной операции в Сирии
21.01.2018 17:09
Вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что армия Турции поддержала операцию «Оливковая ветвь», которую проводит Сирийская освободительная армия, с целью предотвратить попытки создания террористического коридора на севере Сирии. Его слова приводит Anadolu.
«Целью операции "Оливковая ветвь" на сегодняшний день является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Турция стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, турецкое и арабское население региона от давления и насилия террористов PYD/YPG/PKK и подобных им группировок», – отметил Чавушоглу.
По его словам, действия турецких военных позволят предотвратить угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые подвергались обстрелам с территории региона.
Чавушоглу отметил, что Турция «не могла бездействовать» на фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности, обстрелов с территории Африна.
Как заявил политик, из-за действий террористов в Турцию из Африна бежали около 370 тысяч человек.
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