В Мтквари, предположительно, ищут оружие

22.01.2018 10:41 На втором берегу реки Мтквари на территории Рустави возобновились следственные действия.



Как сообщает журналист Первово канала, специальным устройством, предположительно, ведутся поиски главного доказательства дела об убийстве Сосо Кутателдазе – оружия.



В МВД подтверждают, что мероприятия проходят в рамках расследования дела Кутателадзе.



Бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе нашли убитым на территории т.н. «Стамбульского рынка» в Рустави 15 января.















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