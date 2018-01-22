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В Мтквари, предположительно, ищут оружие


22.01.2018   10:41
На втором берегу реки Мтквари на территории Рустави возобновились следственные действия.

Как сообщает журналист Первово канала, специальным устройством, предположительно, ведутся поиски главного доказательства дела об убийстве Сосо Кутателдазе – оружия.

В МВД подтверждают, что мероприятия проходят в рамках расследования дела Кутателадзе.

Бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе нашли убитым на территории т.н. «Стамбульского рынка» в Рустави 15 января.






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