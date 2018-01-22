В Тбилиси ранили мужчину

22.01.2018 10:50 В Тбилиси, на улице Саакадзе ранили молодого мужчину, сообщает телеканал Rustavi 2.



У пострадавшего наблюдаются множественные ранение холодным оружием. Бригада скорой помощи перевезла молодого человека в первую Тбилисскую больницу. Состояние его здоровья на данный момент стабильное.



Что стало причиной преступления пока не сообщается.



Министерство внутренних дел Грузии ведет следствие по статьям 117-118 Уголовного кодекса Грузии, которые подразумевают "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет и "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает исправительные работы на срок до восемнадцати месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.















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