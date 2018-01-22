Гахария: Нужно соблюдать баланс, чтобы гуманные подходы в отношении наркополитики не спровоцировали её поощрение

22.01.2018 13:09 «Дискуссия по важным темам наркополитики продолжается довольно долго, что не служит улучшению ситуации», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственной комиссии, где обсуждают вопрос наркополитики.



Как отметил Гахария, трата времени на решение вопроса не служит улучшению положения.



«Мы говорим ссылаясь на статистические данные, особенно в части принятия в стране наркополитики и её проведения. Здесь мы реально видим риски. Считаем, что это то направление, где жесткие меры не то что должны быть сохранены, но и в ряде случает еще более ужесточены. Несмотря на то, что мы хорошо понимаем, что гуманная, комплексная наркополитика является единственным выходом. Хочу отметить, что наша гуманная политика и подход с точки зрения потребления наркотиков, должен быть абсолютно сбалансированным, чтобы баланс между гуманностью и поощрения потребления нароктических средств был однозначно соблюден. Считаем, что основная задача наркополитики должна состоять в реабилитации потребителей и в не появлении новых», — заявил министр внутренних дел.



По его же словам, лучше, чтобы рассмотрение вопроса проходило в рамках одной платформы, где будут участвовать все ведомства.



«Мы понимаем, что наркополитика – это комплексный вопрос. Основная задача МВД, борьба с наркопреступлениями. Мы понимаем, что борьба единоличная министерства с нарокопреступлениями будет тщетна, если не будет общего, комплексного подхода всех соответствующих ведомств. Считаем, что пока не будет абсолютно четкого представления по всем другим направлениям о привенции, реабилитации и другим, у нас не будет конкретного плана. Нужно понимать, что наш гуманный подход не должен стать провоцирующим фактором для поощрения», — заявил Гахария.















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