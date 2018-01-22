Генштаб Великобритании обеспокоен ростом военных приготовлений РФ

22.01.2018 13:46 Британия будет бороться за то, чтобы соответствовать военным возможностям России на поле боя. Об этом говорится в распространенной 22 января речи начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Ника Картера.



В обращении к Королевскому объединенному институту глава Генерального штаба Ник Картер, как ожидается, заявит, что Россия создает всё более агрессивные экспедиционные силы, демонстрируя в то же время использование более совершенных ракет дальнего радиуса действия в Сирии. Выступление, которое было одобрено министром обороны Гэвином Уильямсоном, содержит предупреждение, что Великобритания рискует еще больше отстать от потенциальных противников, если не увеличит военные расходы. По словам военных чиновников, сейчас время, чтобы устранить эти угрозы и "мы не можем позволить себе сидеть сложа руки".



Настороженность в Европе вызвали широкомасштабные маневры в сентябре 2017 года, на которых вооруженные силы России отрабатывали операции в Северной Европе.



Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, которые появились у России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии. По его словам, в начале сирийской кампании военно-космические войска совершили 26 ракетных пусков с расстояния в 1500 километров.



"Наша способность предупреждать или реагировать на угрозы будет разрушена, если мы не будем идти в ногу с нашими противниками", - говорят представители военных. "Скорость принятия решений, скорость развертывания и современные возможности необходимо увеличить, если мы хотим обеспечить реалистичное сдерживание", - говорится в заявлении.



Консервативный член парламента Джонни Мерсер, бывший армейский офицер, выразил обеспокоенность по поводу готовности страны к обороне после того, как появились сообщения о том, что вооруженные силы Великобритании планировали сократить свою численность на 14 000 военнослужащих, девять военных кораблей и 100 вертолетов.



В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и Владимира Путина в кибершпионаже и попытках посеять смуту в демократических государствах.















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