Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Грузии задержан в Азербайджане в ходе масштабной спецоперации


22.01.2018   14:51
В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу о манипуляциях оборотом иностранной валюты и контрабанде ею 15-18 января 2018 года была раскрыта преступная сеть участников «черного рынка». Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы госбезопасности Азербайджана.

Согласно официальной информации, было установлено, что эти лица в течение 2017 года в обход таможенного контроля и декларирования вывезли из Азербайджана 80,73 миллиона долларов, 5,27 миллиарда рублей и 248 тысяч евро.

По уголовным делам, возбужденным по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 УК Азербайджана, были задержаны и привлечены к ответственности граждане Азербайджана — Мамедов Агиль Камандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузар оглу и Бабаев Вугар Адалят оглу, а также гражданин Грузии — Измайлов Мамед Гашим оглу.

В настоящее время по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии - Кумсишвили
Почему в Грузии растет число банкротов?
Планы правительства не соответствуют реальной ситуации - глава финкомитета парламента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
СГБ Грузии: В Сухуми пока нет готовности на выдачу Рашида Канджи-Оглы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Переводы в Грузию вне почты выросли в 17г на 19,3% г/г до $1,379 млрд
Замечания президента Грузии по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна