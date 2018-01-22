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Гражданин Грузии задержан в Азербайджане в ходе масштабной спецоперации
22.01.2018 14:51
В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу о манипуляциях оборотом иностранной валюты и контрабанде ею 15-18 января 2018 года была раскрыта преступная сеть участников «черного рынка». Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы госбезопасности Азербайджана.
Согласно официальной информации, было установлено, что эти лица в течение 2017 года в обход таможенного контроля и декларирования вывезли из Азербайджана 80,73 миллиона долларов, 5,27 миллиарда рублей и 248 тысяч евро.
По уголовным делам, возбужденным по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 УК Азербайджана, были задержаны и привлечены к ответственности граждане Азербайджана — Мамедов Агиль Камандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузар оглу и Бабаев Вугар Адалят оглу, а также гражданин Грузии — Измайлов Мамед Гашим оглу.
В настоящее время по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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