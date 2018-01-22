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Германия увеличивает финансовую помощь для пакета НАТО-Грузия
22.01.2018 21:25
Существенный пакет мероприятий НАТО-Грузия (SNGP) представляет для Германии важный инструмент для оказания Грузии устойчивой помощи в целях ее дальнейшего сближения с НАТО, — об этом говорится в информации, распространенной посольством Германии в Грузии.
Как отмечено в сообщении, посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас 6 декабря 2017 года в Брюсселе дал согласие на выделение дополнительного финансирования в размере 500.000 евро для реализации запланированных в Грузии проектов в рамках SNGP.
«Еще в 2016 году Германия выделила 500.000 евро на основание школы институционального развития обороны Грузии, расположенной в Тбилиси. Часть вновь выделенных денег будет направлена на развитие данной школы институционального развития обороны. Также, 202.198 евро из общей суммы будут израсходованы на содействие совместному центру тренировок и оценки НАТО-Грузия в Крцаниси», — говорится в информации.
Посольство Германии подчеркивает, что Берлин и в будущем будет активно помогать Грузии на пути к НАТО как финансами, так и персоналом.
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