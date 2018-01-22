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В Кутаиси ограбили филиал "Банка Грузии" - ранен один человек


22.01.2018   22:54
В Кутаиси, на улице Табукашвили совершено вооруженное нападение на филиал «Банка Грузии».

Как заявили Певому каналу очевидцы инцидента, грабитель ранил в живот из огнестрельного оружия сотрудника банка, похитил определенную сумму денег и скрылся с места преступления.

Раненого доставили в одну из местных больниц.

На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции и скорая помощь. Проводятся следственные мероприятия.

Первому каналу заявили в пресс — службе МВД, что по факту начато расследование по статье 179 УК Грузии, которая предусматривает разбойное нападение и карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.






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