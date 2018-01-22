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За помощь Ахмеду Чатаеву СГБ задержала в Тбилиси одно лицо


22.01.2018   22:56
Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности (СГБ) на основании постановления суда задержал сегодня в Тбилиси гражданина Грузии Анатолия Бердзенишвили.

По информации СГБ, на данном этапе следствия установлено, что задержанный Анатолий Бердзенишвили прибыл в Турцию для помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный вместе с Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе оказал помощь Ахмеду Чатаеву и членам его группировки в перемещении к турецко-грузинской границе, до участка зеленой полосы Кирнати-Марадиди.

Следствие ведется по третьей части 331-й прима статьи, что подразумевает финансирование терроризма, другого рода материальную поддержку или обеспечение ресурсами террористической деятельности, приведшей к тяжелым последствиям. Мера наказания предполагает лишение свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.






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