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За помощь Ахмеду Чатаеву СГБ задержала в Тбилиси одно лицо
22.01.2018 22:56
Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности (СГБ) на основании постановления суда задержал сегодня в Тбилиси гражданина Грузии Анатолия Бердзенишвили.
По информации СГБ, на данном этапе следствия установлено, что задержанный Анатолий Бердзенишвили прибыл в Турцию для помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный вместе с Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе оказал помощь Ахмеду Чатаеву и членам его группировки в перемещении к турецко-грузинской границе, до участка зеленой полосы Кирнати-Марадиди.
Следствие ведется по третьей части 331-й прима статьи, что подразумевает финансирование терроризма, другого рода материальную поддержку или обеспечение ресурсами террористической деятельности, приведшей к тяжелым последствиям. Мера наказания предполагает лишение свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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