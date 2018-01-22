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В Кутаиси ворвавшийся в банк из огнестрельного оружия ранил гражданина в область живота


22.01.2018   22:57
МВД Грузии начало следствие по факту разбоя в филиале банка в Кутаиси, - об этом «IPN» сообщили в Министерстве ВД Грузии. По их информации, нападавший ворвался в банк с огнестрельным оружием и ранил гражданина в область живота.

«На основании сообщения, поступившего в департамент полиции Имеретии, Рачи-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванетии МВД, следствие начато по статье 179 УК Грузии, что подразумевает разбой. Совершение преступления предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 5 до 7 лет. Согласно первоначальной информации, 22 января текущего года в филиал «Банка Грузии», расположенный на улице Табукашвили в Кутаиси, с целью разбоя ворвалось вооруженное лицо, в ходе нападения выстрелом из огнестрельного оружия ранившее в область живота находившегося в данном филиале гражданина, похитило определенную сумму и скрылось с места происшествия. Раненный молодой человек доставлен в медицинское учреждение. С целью установления и задержания виновного ведутся интенсивные следственные действия», - сообщают в МВД.







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