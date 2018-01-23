В МВД Грузии пройдет презентация департамента по защите прав человека

23.01.2018 11:43 Презентация нового отдела министерства внутренних дел – департамента по защите прав человека пройдет сегодня.



Мероприятие откроет министр внутренних дел Грузии.



Департамент по защите прав человека был создан несколько дней назад cогласно постановлению правительства.



Соответствующее изменение «Об утверждении устава министерства внутренних дел Грузии» вошло в 337-ое постановление правительства Грузии 13 декабря 2013 года.



Согласно постановлению правительства, основными задачами департамента по защите прав человека являются: мониторинг преступлений семейного характера, случаев насилия над женщинами и преступлений, которые мотивированы ненавистью и дискриминацией. Также в компетенцию нового ведомства входит мониторинг трафикинга, преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних, а также контроль за административным делопроизводством и обеспечение эффективности расследования в рамках компетенции; сотрудничество и координация с государственными органами по защите прав человека и НПО.



Кроме того, департамент будет готовить различные рекомендации и указывать на недостатки в работе МВД для их превенции.



Министерство внутренних дел уже объявило конкурс на вакантные должности департамента по защите прав человека.















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