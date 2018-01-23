МВД готовит структурную реформу кримпола и пограничной полиции

23.01.2018 12:56 В структурной части реформирование коснется криминальной полиции, пограничной полиции, а также продолжится реформа патрульной полиции.



Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на презентации нового департамента по защите прав человека МВД, на которой он рассказал о запланированных в ведомстве реформах.



«…В структурной части реформирование коснется в первую очередь криминальной полиции, а также пограничной полиции и продолжится реформирование патрульной полиции. Хочу подчеркнуть, что для нас более важна содержательная часть реформы, которая касается в первую очередь повышения качества следственных инструментов, внедрения технологий, внесения инноваций в следственный компонент и, разумеется, основанной на превенции и анализе полиции. Это основные наши направления, работа над которыми уже начата и нами будут соблюдаться все сроки, как это случилось с представлением департамента по правам человека», - заявил, в частности, Гахария.















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