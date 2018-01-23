Разведка Грузии и СГУ оформили меморандум о взаимосотрудничестве

23.01.2018 13:23 Между Службой разведки Грузии и Сухумским государственным университетом оформлен меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум подписали ректор университета, профессор Зураб Хонелидзе, и начальник Службы разведки, господин Давид Суджашвили.



В рамках меморандума было решено, что в университете будет заложено основание созданию аналитически-исследовательского центра, который будет служить делу восстановления территориальной целостности Грузии.



"Надпись на государственном гербе Грузии "Сила в единстве" подразумевает ощущение единства как раз таки посредством объединения сил. Также силой является наше многообразие, которое отличает нас от других народов. Единство этих двух ведомств, как научно-исследовательское, так и аналитическое, будет служить самой большой цели нашей страны - единству, целостности, и безопасному будущему страны, без которого у Грузии нет будущего.



Оформление этого меморандума с Сухумским государственным университетом является еще одним шагом к восстановлению территориальной целостности Грузии. Именно тот, кто скажет, что абхаз наш враг, является врагом для нас и абхазов"- заявил Давид Суджашвили.



"Для нас главное, не позиционирование в столице Грузии, Тбилиси, а создание такого формата преподавания, который достойно вернет нас в Абхазию, Сухуми. Необходима максимальная мобилизация внутренних и внешних ресурсов, создание нового миротворческого формата путем университетской дипломатии, обучение миру на новом миротворческом языке. Во всем этом процессе безграничны роль и значение самой большой аналитической службы страны, все это будет служить только лучшему завтрашнему дню грузинского государства"- заявил ректор Сухумского университета.



Подписание меморандума в университете закончилось государственным гимном Грузии.

















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