Глава генштаб Британии предупредил об угрозе внезапного нападения России

23.01.2018 14:14 Глава генштаба Великобритании Николас Картер заявил, что Россия – наиболее серьезная угрозой для Великобритании со времен холодной войны. Об этом он заявил, выступая в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI).



"Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем мы могли бы начать в подобных обстоятельствах", - приводит слова Картера The Guardian.



По мнению Картера, действия, которые начнет РФ, трудно предугадать. Но по его мнению, "это не начнется с зеленых человечков".



Он предположил, что РФ может сделать попытку воспользоваться разногласиями относительно применения статьи 5 Североатлантического договора, чтобы вызвать "эрозию доверия между странами НАТО" и применить принцип "разделяй и властвуй".



Ранее Картер в специальном докладе предложил повысить расходы на оборону на фоне возросшей угрозы со стороны России.



"Это начнется с чего-то такого, чего мы не ждем", - считает Картер.















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