Российская пропаганда в Грузии

23.01.2018 14:17 В рамках журналистского расследования журнал "Прайм Тайм" называет имя грузина, приближенного Кремля, Александра Чачия, который возглавляет российскую пропаганду и финансирование в Грузии. Его сын Сандро Чачия подтверждает информацию о деятельности, и интересах своего отца.



Сын грузинского политолога, работающего в Москве, утверждает, что неправительственные организации, и медиа-организации в Грузии финансируются российскими дипломатами. По информации Чачия, аккредитованные в Тбилиси российские дипломаты за визы берут взятки в большом количестве. А из местных источников, и на солидные суммы, перечисленные из Москвы, финансируются пророссийские неправительственные и медиа организации.



В расследовании "Прайм Тайм" также указаны организации, включенные в российскую пропаганду: основатель Евразийского фонда Гулбаат Рцхиладзе, и редактор "Сакинформ" Арно Хидирбегашвили. Они категорически исключают связь с российской разведкой, но открыто выражают свою симпатию к России.



Медиа-исследователи, и противники российской пропаганды главной проблемой считают пассивную политику власти. Они говорят, что приток российских денег происходит свободно, без всяких препятствий, и часто эти средства попадают в сферу культуры, медиа, и даже политики.



















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