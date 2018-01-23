По какой схеме работает российская разведка в Грузии?

23.01.2018 15:11 Не секрет, что Россия в постсоветских странах, в том числе в Грузии активно использует разные фонды для распространения лжи и дезинформации. Цель проста - манипуляция населением, создание угрозы успехам, и независимости постсоветских стран.



В этой статье "Прайм Тайм" детально рассказано, по какой схеме работает российская разведка в Грузии, кто такие русские дипломаты, продолжающие темное наследие в Тбилиси, а также любопытно, конкретно с кем они связаны в Грузии...



"Прайм Тайм" в течение последних нескольких месяцев лично беседовал на данную тему с разными источниками. Они детально описали методы, которыми Россия целенаправленно вводит в заблуждение население Грузии. Разумеется, у этой схемы есть и свои фигуранты. Итак, познакомим вас с раздобытой нами информацией. И вот, что рассказывает один из источников:



"Целью России является торможение Грузии, Польши, и других успешных стран на пути достижения независимости от Москвы. А также препятствовать им в полном восстановлении своей государственности после развала Советского Союза.



После августовской войны 2008 года российские внешние службы разведки увеличили уровень, и масштабы пророссийской и антизападной пропаганды в Грузии, и это происходит посредством местных журналистов и членов неправительственных организаций, которые будто бы заботятся об интересах "этнических русских"- говорит один из источников издания.



Некоторые из них уже окончательно осознали тот вред, и нестабильность, которую вызывают беспрерывная интервенция, и мафиозные цели Москвы.



То, что вы прочтете ниже, являются лишь несколькими примерами пропаганды и операций влияния, которые осуществляют в Грузии связанные с российским правительством лица.



"Совсем недавно Служба госбезопасности России использовала этнических грузин в Грузии, а также связанного с Кремлем Александра Чачия, как посредника, который бы поставлял информацию пророссийскому журналисту Арно Хидирбегашвили, и представителю Центра публичной дипломатии Гулбаату Рцхиладзе. Известно, что Центр публичной дипломатии связан с российским фондом Горчакова, который оказывает материальную помощь российской пропаганде посредством члена Центра публичной дипломатии Нино Кизикурашвили. Она в декабре 2017 года участвовала в мероприятии, проведенной от имени Фонда Горчакова в Москве, во время чего у нее были встречи с российскими официальными лицами.



Кроме того, в разное время Хидирбегашвили непосредственно сотрудничал с другими официальными лицами российского правительства, которые связаны со Службой внешней разведки России, и несут ответственность за распространение российской пропаганды в Грузии. Рцхиладзе лично сотрудничал с Институтом стратегических исследований России, который до 2009 года входил в состав российской внешней разведки. Он также близко связан с официальными лицами российской разведки. Москва и Чачия используют подобных Хидирбегашвили журналистов, чтобы поставлять гражданам Грузии информацию, желаемую для российской разведки и Кремля. Информацию, которая создает угрозу Грузии, и манипулирует мнением, и ценностями людей, живущих во всех регионах Грузии ".



Российские дипломаты продолжают вести темные дела в Тбилиси



Один из источников рассказывает о коррупционной схеме, в которую замешаны российские дипломаты, находящиеся в Грузии. Ни для кого не секрет, что деньги среди московских мафиозных кланов, в том числе в дипломатии, занимают центральное место.



"В Тбилиси супруга начальника секции интересов России, Ирина Конишева эффективно контролирует действия, осуществленные службой, в том числе пропагандистские усилия службы, и даже разведывательные цели России в Грузии. Несмотря на то, что не является полномочным лицом, Конишева грубо управляет деятельностью службы, в том числе ведет надзор за взятками, уплаченными гражданами Грузии в консульской секции. По российской традиции эти взятки собирают члены Службы безопасности. Любой гражданин Грузии, который когда-либо получал российскую визу, или заполнял визовую заявку, может вспомнить эту взятку в большом количестве, и ущемляющий достоинство процесс. Каждый из них подтвердит это. Кто-нибудь сомневается, что эта российская система, действующая в Тбилиси, является всего лишь малым отражением российской коррупции?



Конишева, и сотрудники безопасности секции России работают по визовой схеме. По этой схеме граждане Грузии, желающие выехать в Россию, или работать там, платят разные дополнительные скрытые налоги для собеседования. Сотрудники российской безопасности отчитываются о деньгах, полученных в консульской секции, Конишевой и Валерию Васильеву. Затем сотрудники российской безопасности на машине перевозят в Россию деньги, предназначенные для должностных персон российской ФСБ, Министерства иностранных дел, и администрации президента.



Местные сотрудники российской разведки, разумеется, оставляют в Тбилиси значительное количество средств, которые используют с целью покупки в Москве квартир, дорогостоящей техники, и украшений. Коррумпированные члены секции находят большую пользу с каждой визы, проданной гражданам Грузии, которые стараются найти работу в России, или надеются, что повидаются с проживающими в России членами семьи"- рассказывает источник.



Еще тяжелее слышать о том, насколько беспощадны российские дипломаты в отношении друг друга. Так, например:



"Одна из российских женщин-дипломатов старается закончить свой мандат раньше времени, и вернуться в Москву, поскольку испытывает разного рода давление со стороны высоких должностных лиц секции России. Она хотела найти в Грузии будущего суженого, но ее надежды разбили жадные и грубые российские дипломаты, которые скрывают от жен свои страшные поступки".



Известно, что Москва также продолжает старое наследие Советского Союза, цель которого стереть историю Грузии, и приписать себе заслугу грузинских героев. С одной стороны, русские будто бы очень переживают о монументах и мемориалах солдатам Второй мировой войны, находящихся в постсоветских странах, но в действительности они используют этот вопрос только с целью распространения пропагандистских посланий о величии Советской армии, и чтобы подчеркнуть, что все обязаны Москве за вклад во второй мировой войне.



Как пример того источник приводит факт, главным фигурантом которого является живущий в Грузии пророссийский активист Николай Свентицкий. Выясняется, что именно эта личность курирует несколько пророссийских групп, действующих в стране.



"Российская секция связалась с проживающим в Грузии пророссийским активистом Николаем Свентицким с просьбой создать послания для информационного буклета российского клуба, но Москва не проявила интерес к вкладу, внесенному Грузией в ту войну. Главный акцент был сделан на успех, достигнутый Советским Союзом в Великой отечественной войне. Следует отметить, что сотрудники российской службы безопасности из-за таких пропагандистских действий поддержали, чтобы Свентицкий остался в Грузии, как ответственный за существующие здесь несколько пророссийские группы, который в то же время управлялся бы из Москвы. В то же время одной из незаконных наград Свентицкого со стороны российской секции являлся тот факт, что несколько других российских сотрудника в Грузии остались вне внимания, и лишились финансирования из Москвы.



Более того, секция интересов России по рекомендации службы российской разведки не поддержала строительство санатория для грузинских ветеранов второй мировой войны в Боржоми. Так что когда нужны деньги, чтобы помочь грузинам, российские службы разведки никогда этим не интересуются".



Кампания в Грузии является отражением действий Москвы в Польше



Очевидно, интервенция, осуществленная Россией в постсоветских странах, распространяется на весь мир. Москва уделяет особое внимание, прежде всего, таким странам, которых рассматривает, как прошлые сферы влияния. В перечень этих стран попала и Польша.



"С 2013 года официальные представители Института стратегических исследований России, Дмитрий Карнаухов, Василий Каширин, и Оксана Петровская координировали пропагандистские активности Москвы в Польше.



Карнаухов координировал финансирование, и другую материальную помощь для пророссийских журналистов посредством Фонда Горчакова. Примечательно, что в октябре 2017 года Карнаухова выдворили из Польши за эти активности, однако он продолжил тесную коммуникацию с русским пропагандистом Леонидом Свиридовым, и теми польскими репортерами, которые идеологически связаны с Россией.



Со своей стороны Каширин также сохраняет близкие контакты с другими персонами высокой должности правительства России, и сотрудниками разведки, ответственностью которых является распространение пропаганды в пользу Кремля".



Наши источники предполагают, что действия России, направленные против Грузии, и ее союзников, не прекратятся в ближайшем будущем.



"Каждый гражданин Грузии должен проявить осторожность, и не стать жертвой той лжи и полуправды, распространенной Россией, целью которой является породить в нас страх и гнев. Первой жертвой советской революции была "правда", и очевидно, Москва не хочет торжества правды".





"Прайм-Тайм"

Автор: Мириан Боколишвили











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