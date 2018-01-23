Глава МВД Грузии считает, что мэр Грозного побывал в стране в качестве туриста

23.01.2018 16:18 По словам министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, информация и приезде мэра Грозного в Грузию будет проверена. Журналисты поинтересовались, была ли у министра информация о том, что Муслим Хучиев Находился на территории Грузии.



«Об этом я впервые слышу от вас. Я проверю. Этот человек никогда не был внесен ни в один список, и соответственно, наверное, въехал и выехал как турист. Я проверю эту информацию, и если она подтвердится, мы примем соответствующие меры», заявил Георгий Гахария.



По информации телекомпании "Рустави 2", Хучиев побывал в Тбилиси и в Батуми и провел ряд встреч в обстановке строгой секретности. Телекомпании не удалось выяснить, был ли визит представителя ближайшего окружения Рамзана Кадырова и влиятельного чеченского чиновника официальным или частным.



Хучиев два дня проживал в отеле Хилтон. В правительстве Аджарии журналистам «Рустави-2» сообщили, что им ничего не известно о визите. Съемочная группа попыталась задать вопрос Хучиеву в вестибюле отеля, однако его охранники агрессивно прервали журналистов и потребовали прекратить съемку.



Информацию о том, что Хучиев действительно находился в Грузии, грузинской телекомпании подтвердили в пресс-центре мэрии Грозного. При этом «Рустави-2» призвали «воздержаться распространятся» об этом факте и не уточнили цель визита.



«Нет никакой цели, может быть, человек приехал подлечиться или в гости к кому-нибудь. Чтобы вы знали, он приехал неофициально, безо всякой цели, желательно, чтобы вы не распространялись об этом, так как человек в отпуске и желает отдохнуть. Я не знаю, когда он приехал и сколько там находится, и даже если бы знала — не сказала бы», — заявила в телефонной беседе с «Рустави-2» глава департамента делопроизводства грозненской мэрии.



Журналисты отмечают, что даже договорились с пресс-центром по поводу интервью с Хучиевым, но затем им сообщили, что он «был вынужден прервать свой визит и покинул Грузию».



Телекомпания отмечает, что визит Хучиева, возможно как-то связан с проведенной в Тбилиси 22 ноября 2017 года спецоперацией, в ходе которой был ликвидирован чеченский террорист Ахмет Чатаев.















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