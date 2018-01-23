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Мэр Грозного осуществлял финансовое обеспечения наступления на Гори и Цхинвали - Паата Давитая


23.01.2018   20:56
Телекомпания "Рустави 2" на днях распространила информацию о посещении Грузии мэром города Грозный Муслимом Хурчиевым. Между тем, министр внутренних дел не владеет информацией об этом визите и отмечает, что возможно Хурчиев посетил страну в качестве туриста.

О том, кем является Муслим Хурчиев, и какие военные преступления он совершил против Грузии в 2008 году, говорит председатель временной следственной комиссии по изучению причин августовской войны, Паата Давитая.

По его словам, мэр Грозного и в 2008 году, именно в тот период, когда Российская Федерация осуществила военную агрессию против Грузии, был одним из высокопоставленных должностных лиц, в частности начальником администрации мэрии города Грозный. По решению Владимира Путина, 9 августа к военным действия подключился чеченский батальон "Восток", который отличался особой агрессивностью, и именно его логистическое обеспечение осуществлял нынешний мэр Грозного.

По словам Давитая, оперативную информацию ему, как председателю комиссии, и члену парламента, передали грузинские спецслужбы.

"Я очень удивлен работой грузинских спецслужб, и работой грузинской правоохранительной структуры, тогда когда впускает врага страны на территорию Грузии. Я вспоминаю события 2008 года, у меня, как у председателя комиссии были оперативные информации из правоохранительной системы и спецслужб. На основании одной из информации мне тогда было известно, что Путин прибыл в Северную Осетию, и там приняли решение о включении в боевые действий батальона "Восток", который подчинялся лично Кадырову, Хурчиев обеспечивал его логистику. Сегодня его визитом фактически получается, что в стране был человек, осуществивший финансовое обеспечение наступления на Гори и Цхинвали"- заявил Паата Давитая.







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