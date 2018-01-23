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8 убийств и 7 ранений - статистика последних 23 дней в Грузии
23.01.2018 21:37
С нового года до 23 января 2018 года в Грузии были зафиксированы 8 нашумевших фактов убийства, а также 7 ранении и 3 случая разбоя.
Это случаи, которые стали известны СМИ.
В Министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что большинство дел раскрыты, а по остальным ведутся интенсивные следственные действия.
"Из названных вами криминальных происшествий большинство Министерство внутренних дел раскрыло в кратчайшие сроки. А по отдельным случаям ведутся активные, интенсивные следственные действия. Правоохранители действуют в 24-часовом режиме, и все виновные будут привлечены к ответственности. Министерство внутренних дел преследует целью открыто и прозрачно сотрудничать с обществом, и сразу же, как только закончатся следственные действия, с учетом общественных интересов соответствующим образом проинформирует по каждому преступлению"- заявили "Пирвели радио" в МВД.
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