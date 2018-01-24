|
Обвиняемому в пособничестве террористам Анатолию Бердзенишвили присудили заключение
24.01.2018 21:55
На закрытом заседании прокурор потребовал заключение обвиняемого под стражу, а сторона защиты ходатайствовала качестве альтернативы за залог на сумму 10000 лари.
По утверждению прокурора, Анатолий Бердзенишвили в октябре 2017 года помог попасть на территорию Грузии ликвидированным два месяца назад во время антитеррористической спецоперации Ахмеду Чатаеву и членам его группы.
Обвиняемый считает себя невиновным. Члены его семьи говорят, что Бердзенишвили не был знаком с Чатаевым. По информации адвокатов, обвиняемый знал Чатаева, но у него не было с ним каких – либо отношений.
Родственники и близкие задержанного подтверждают дружбу между Бердзенишвили и обвиняемым по делу о терроризме Хизиром Маргошвили.
Рассмотрение по существу многотомного дела Анатолия Бердзенишвили начнется в Тбилисском городском суде 22 февраля.
Решение суда о заключении Бердзенишвили в качестве меры пресечения, адвокаты опротестуют апелляционной жалобой.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна