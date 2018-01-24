Обвиняемому в пособничестве террористам Анатолию Бердзенишвили присудили заключение

24.01.2018 21:55 На закрытом заседании прокурор потребовал заключение обвиняемого под стражу, а сторона защиты ходатайствовала качестве альтернативы за залог на сумму 10000 лари.



По утверждению прокурора, Анатолий Бердзенишвили в октябре 2017 года помог попасть на территорию Грузии ликвидированным два месяца назад во время антитеррористической спецоперации Ахмеду Чатаеву и членам его группы.



Обвиняемый считает себя невиновным. Члены его семьи говорят, что Бердзенишвили не был знаком с Чатаевым. По информации адвокатов, обвиняемый знал Чатаева, но у него не было с ним каких – либо отношений.



Родственники и близкие задержанного подтверждают дружбу между Бердзенишвили и обвиняемым по делу о терроризме Хизиром Маргошвили.



Рассмотрение по существу многотомного дела Анатолия Бердзенишвили начнется в Тбилисском городском суде 22 февраля.



Решение суда о заключении Бердзенишвили в качестве меры пресечения, адвокаты опротестуют апелляционной жалобой.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

