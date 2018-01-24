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Обвиняемому в пособничестве террористам Анатолию Бердзенишвили присудили заключение


24.01.2018   21:55
На закрытом заседании прокурор потребовал заключение обвиняемого под стражу, а сторона защиты ходатайствовала качестве альтернативы за залог на сумму 10000 лари.

По утверждению прокурора, Анатолий Бердзенишвили в октябре 2017 года помог попасть на территорию Грузии ликвидированным два месяца назад во время антитеррористической спецоперации Ахмеду Чатаеву и членам его группы.

Обвиняемый считает себя невиновным. Члены его семьи говорят, что Бердзенишвили не был знаком с Чатаевым. По информации адвокатов, обвиняемый знал Чатаева, но у него не было с ним каких – либо отношений.

Родственники и близкие задержанного подтверждают дружбу между Бердзенишвили и обвиняемым по делу о терроризме Хизиром Маргошвили.

Рассмотрение по существу многотомного дела Анатолия Бердзенишвили начнется в Тбилисском городском суде 22 февраля.

Решение суда о заключении Бердзенишвили в качестве меры пресечения, адвокаты опротестуют апелляционной жалобой.









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