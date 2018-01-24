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Взвод Национальной гвардии отправился в ЦАР


24.01.2018   22:03
В Национальной гвардии Вооруженных сил Грузии состоялся церемониал проводов военнослужащих в Центральноафриканскую Республику. На церемонии проводов в военную тренировочную миссию ЕС (EUTM RCA) присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, посол Республики Франция Паскаль Менье, и посол Евросоюза Янош Херман.

Министр обороны обратился с речью к собравшимся на строевой площади солдатам легкого пехотного взвода Национальной гвардии, пожелал им успешного выполнения миссии, и мирного возвращения на родину. Леван Изория заострил внимание на интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, сотрудничество со стратегическими партнерами, и вклад Грузии в обеспечении мировой безопасности. К личному составу также обратились глава Генштаба, послы ЕС и Франции.

Сборный взвод Национальной гвардии в течение 6 месяцев примет участие в военно-тренировочной миссии EUTM RCA под эгидой Евросоюза в Центральноафриканской Республике в подчинении французского командования. Подразделение заменит сборный взвод 21-го батальона II пехотной бригады.

Контингент будет расположен в столице Банги на базе "Uctex". Главной целью грузинских миротворцев является обеспечение безопасности базы, моторизованное патрулирование, конвой и сопровождение.







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