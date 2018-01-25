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В центре Тбилиси обокрали ювелирный магазин Delfos
25.01.2018 12:22
Неизвестные обокрали магазин ювелирных изделий Delfos, расположенный в Тбилиси на проспекте Пекина, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По предварительной информации, украшения и другие предметы грабители оставили нетронутыми и забрали с собой только деньги. Украденная сумма не называется.
Уголовное дело возбуждено по статье "кража", что карается штрафом или ограничением свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
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