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В центре Тбилиси обокрали ювелирный магазин Delfos


25.01.2018   12:22
Неизвестные обокрали магазин ювелирных изделий Delfos, расположенный в Тбилиси на проспекте Пекина, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По предварительной информации, украшения и другие предметы грабители оставили нетронутыми и забрали с собой только деньги. Украденная сумма не называется.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража", что карается штрафом или ограничением свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.






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