Министерство обороны Грузии разработало новую концепцию резервной системы

25.01.2018 12:46 В новой системе резервной военной службы, разработанной Минобороны Грузии, свое место сможет найти каждый гражданин, заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.



Над Концепцией резерва и мобилизации Вооруженных сил власти Грузии работали несколько лет. Проект подразумевает создание трех типов резерва: резерв армии, территориальный резерв и резерв специалистов. Количество дней службы в год не должно превышать 45-60.



На этой неделе проект поступит в парламент для рассмотрения депутатами. Новая Концепция обсуждалась на сегодняшнем заседании правительства Грузии.



«Я хочу коснуться нескольких вопросов. В первую очередь, это изменения в резервной системе. Министерство обороны вводит новую концепцию резервной системы. Новейшая история наглядно показала, что действующая резервная система нуждается в серьезном преобразовании и усовершенствовании. Сильная система резерва очень важна для нашей страны. Новая концепция, которая разработана подразумевает участие граждан Грузии в тотальной обороне, а также оптимальное использование мобилизационного ресурса», — приводит слова Квирикашвили пресс-служба главы правительства.



Премьер отметил, что новая концепция подразумевает три вида резервной военной службы – добровольной, контрактной и оплачиваемой.

«Важно сказать, что концепция, вместе с мобилизационным резервом подразумевает три вида активного резерва: это добровольный, контрактный и оплачиваемый», — заявил он, отметив, что в новой системе каждый гражданин Грузии сможет «найти свое место так, чтобы не оторваться от гражданской активности».



Премьер также поблагодарил за проделанную работу министерство обороны и главу ведомства Левана Изорию.



«Спасибо министерству оборону и его министру Левану Изория за проведенную работу. Я уверен, что парламентские рассмотрения, которые начнутся с сегодняшнего дня, будут очень продуктивными. Я уверен, помимо парламента, к рассмотрению подключатся эксперты в этой области, и в результате мы получим ту системы, которая будет сбалансированной, правильной и вытекающей из тех нужд, которые есть у нашей страны», — отметил премьер.















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