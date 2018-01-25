В августовской войне 2008 года резерв был одним из слабых звеньев обороны страны - военный обозреватель

25.01.2018 16:03 Существуют вопросы по деталям концепции резерва и бюджету Минобороны, — заявил военный обозреватель Первого канала Георгий Цхвитава, говоря об опубликованной сегодня министерством обороны новой концепции резерва и мобилизации.



Цхвитава положительно оценил сам факт начала работы в этом направлении, так как во время российской агрессии против Грузии в 2008 году резерв оказался одним из самых слабых звеньев в системе обороны страны.



«Факт – на данном этапе остаются вопросы не только по деталям концепции резерва, но и в отношении бюджета Минобороны. Неизвестно, какие суммы предусмотрены на создание резерва того типа, о котором говорится публично. Кроме того, вызывает интерес то, как удастся Минобороны осуществить менеджмент своего бюджета в тех условиях, когда ему необходимо осуществить закупки нового вооружения», – считает Цхвитава.



Сегодня министерство обороны Грузии опубликовало новую концепцию службы резерва и мобилизации.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

