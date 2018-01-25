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В августовской войне 2008 года резерв был одним из слабых звеньев обороны страны - военный обозреватель


25.01.2018   16:03
Существуют вопросы по деталям концепции резерва и бюджету Минобороны, — заявил военный обозреватель Первого канала Георгий Цхвитава, говоря об опубликованной сегодня министерством обороны новой концепции резерва и мобилизации.

Цхвитава положительно оценил сам факт начала работы в этом направлении, так как во время российской агрессии против Грузии в 2008 году резерв оказался одним из самых слабых звеньев в системе обороны страны.

«Факт – на данном этапе остаются вопросы не только по деталям концепции резерва, но и в отношении бюджета Минобороны. Неизвестно, какие суммы предусмотрены на создание резерва того типа, о котором говорится публично. Кроме того, вызывает интерес то, как удастся Минобороны осуществить менеджмент своего бюджета в тех условиях, когда ему необходимо осуществить закупки нового вооружения», – считает Цхвитава.

Сегодня министерство обороны Грузии опубликовало новую концепцию службы резерва и мобилизации.






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