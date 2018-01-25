Концепция резерва приемлема, главное, как все это будет осуществлено - эксперт

25.01.2018 16:29 «Мы достаточно хорошо пишем документы, но у нас проблема имплементации. Сама концепция приемлема, главное, как все это будет осуществлено»- заявил эксперт Зураб Агладзе, комментируя концепцию резерва, опубликованную Министерством обороны. По его мнению, у Министерства обороны проблемы финансирования концепции резерва, и человеческих ресурсов, и важно, как будут изысканы финансы.



"Главное желание и воля, хотим мы или нет осуществить это. Не имеет значения, будем говорить о 100 000-й концепции, или о чем-то еще, главное чтобы у Минобороны были финансовые и человеческие ресурсы, и начать ее осуществление с малых масштабов, и увеличить исходя из того, сколько будет финансирования. На данном этапе мне не известно, и нигде не было опубликовано, сколько будет финансирование резерва в 2018 году. Главное воля, а не то, какая у нас будет концепция. Подождем, какой будет воля осуществления этого при Леване Изория. У Министерства обороны проблемы финансирования концепции, и человеческих ресурсов. Важно как найдут финансы. Сама концепция достаточно нормальная. Мы достаточно хорошо пишем документы, но у нас проблема имплементации. Сама концепция приемлема, главное, как все это будет осуществлено"- заявил Зураб Агладзе.



Министерство обороны опубликовало новую концепцию резерва и мобилизации. По информации Минобороны, согласно новому законопроекту, будет создан резерв двух типов: активный резерв, и мобилизационный резерв.



В частности, согласно концепции, активная резервная служба будет добровольной, будет оформляться контракт сроком на 5 лет, а пятилетний период будет считаться в общий трудовой стаж. В случае призыва у резервиста сохраняется рабочее место и зарплата. Согласно законопроекту, зачисленное в активный резерв лицо будет получать ежемесячное трудовое возмещение, составляющее 20% оклада от его звания, а в период призыва и прохождения военной службы - полный размер трудового возмещения.



Второй тип резерва, мобилизационный резерв, в отличие от активного резерва обязательный, и преследует целью усиление военных сил, и пополнение потерь.



Согласно концепции, в случае мобилизационного резерва для лица, зачисленного на военную резервную службу, период прохождения военной резервной службы (не более 45 дней в году) будет считаться за выслугу лет военной службы, а возмещение труда будет выдаваться только в случае призыва. В мобилизационный резерв будут зачислены граждане от 18 до 60 лет, будет существовать электронный список, и их призыв и количество определят нужды вооруженных сил.















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