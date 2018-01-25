Изория: Реформа резерва является значительным шагом вперед для того, чтобы в стране осуществилась концепция тотальной обороны

25.01.2018 18:16 По оценке министра обороны Грузии Левана Изория, реформа резерва является значительным шагом вперед для того, чтобы в стране осуществилась концепция тотальной обороны.



По словам Изория, с целью разработки концепции резерва и мобилизации в течение последнего года велись интенсивные консультации с неправительственным сектором, экспертами, с парламентским комитетом по обороне и правительством страны. Министр обороны надеется, что полученный на основании общего консенсуса документ будет принят парламентом в существующем виде.



«Главным новшеством нашей инициативы является то, что в случае ее задействования у нас будет, с одной стороны, активный резерв и с другой стороны, мобилизационный резерв. В рамках активного резерва резерв Вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов. Важным новшеством является то, что это будет добровольно, в условиях финансирования, что служит усилению и максимальной поддержке подразделений наших Вооруженных сил. Что касается мобилизационного резерва, это уже будет обязанностью всех тех граждан, которые будут удовлетворять определенным квалификационным требованиям. Это значительный шаг вперед для того, чтобы мы могли осуществить в стране концепцию тотальной обороны, значительным элементом которой является широкое вовлечение общества в дело обороны страны», - заявил Леван Изория.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

