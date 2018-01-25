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Абесадзе: Система резерва является одним из важнейших компонентов усиления обороноспособности страны


25.01.2018   19:11
По мнению депутата Ираклия Абесадзе, если Грузия получит реально выверенную реформу резерва, то это будет очень полезно для обеспечения обороноспособности страны. По словам представителя «Европейских демократов», подготовленный Минобороны законопроект не должен превратиться в очередную реформу ради реформы, и он реально должен быть воплощен в жизнь.

Депутат также указал, что представленная концепция нуждается в финансовом обеспечении, однако соответствующие финансовые расчеты представлены не были. Поэтому в парламентском меньшинстве ожидают, когда законопроект будет официально представлен в законодательный орган, и только после этого можно будет определить, насколько реально задействование реформы резерва.

Сегодня министерство обороны Грузии опубликовало новую концепцию службы резерва и мобилизации.






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