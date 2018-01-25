Изория: Мы готовы в текущем году задействовать активный резерв в виде пилотного проекта

25.01.2018 22:34 По заявлению министра обороны Левана Изория, в текущем году в виде пилотного проекта заработает активный резерв. По словам министра, на первом этапе планируется принять в активный резерв 260 человек.



По пояснению Левана Изория, активный резерв в основном будет укомплектован из военнослужащих, которые исчерпали контрактную военную службу в вооруженных силах. А также источником активного резерва будут служащие других ведомств, в частности МВД, военизированной структуры Службы безопасности, которые также закончили срок своей деятельности. Это касается резерва вооруженных сил, являющегося частью активной резервной службы.



"Именно это дает нам возможность, чтобы предложить им контракт на пять лет на добровольной основе в условиях возмещения. Здесь я хочу выделить особенные аспекты, прежде всего, продолжительность процесса. У того, кто исчерпает контрактную службу, или выйдет на пенсию, будет возможность продолжить службу в активном резерве, получать за это возмещение, это будет ежемесячно 20% от зарплаты по званию, а в период, когда будет призван 45 дней в году, получит 100% зарплаты. Разумеется, это финансирование будет большой мотивацией, причем у резервиста будет возможность параллельно осуществлять другую деятельность.



Так что для представителей вооруженных сил, военнослужащих, которые удовлетворяют определенные квалификационные требования, это будет дополнительной мотивацией вновь служить своей стране, и получать за это возмещение"- отметил Леван Изория.



Помимо резерва вооруженных сил, активная резервная служба предусматривает территориальный, и резерв специалистов.



"Целью создания территориального резерва будет оптимальное осуществление территориальных оборонных задач. В основном он будет укомплектован из граждан, живущих в конкретной территориальной административной единице, и здесь также будет необходимо соответствовать определенным критериям. Касательно резерва специалистов, здесь уже разговор идет о выполнении отдельных специфических задач, для которых необходима конкретная квалификация, будь то, например, компьютерный специалист или другое, которые, несмотря на то, что не ведут непосредственно деятельность в вооруженных силах, смогут продолжить эту деятельность уже в виде резерва"- пояснил министр обороны.



В то же время будет установлен возрастной предел. Для резерва вооруженных сил возрастным пределом будет 50 лет, в территориальном резерве - 55, а в резерве специалистов - 65 лет.



К информации, сегодня Минобороны представил правительству концепцию резерва. Согласно новому законопроекту, будет создан резерв двух видов: активный и мобилизационный. Законопроект будет отправлен на утверждение парламенту.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

