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По делу о терроризме в СГБ допросили еще одного жителя Панкиси


25.01.2018   22:57
По делу о терроризме в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии допросили еще одного жителя Панкиси Аслана Кавтарашвили.

Как сообщила «IPN» адвокат Кавтарашвили Инга Болотаури, ее подзащитный был допрошен в качестве свидетеля и на все вопросы правоохранителей дал исчерпывающие ответы.

По ее информации, Аслана Кавтарашвили знакомство с Ахмедом Чатаевым не связывало.

Агентство «IPN» побеседовало и с матерью Кавтарашвили. Лия Хангошвили заверяет, что ее сын никак не был связан с Ахмедом Чатаевым и его группировкой.

Вместе с тем, по существующей информации, задержанный в рамках спецоперации Хизир (Рамаз) Маргошвили во время задержания находился именно вместе с Асланом Кавтарашвили.

Аслан Кавтариашвили учится в Тбилиси. Он живет в съемной квартире в одном из столичных районов.






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