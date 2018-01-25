По делу о терроризме в СГБ допросили еще одного жителя Панкиси

25.01.2018 22:57 По делу о терроризме в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии допросили еще одного жителя Панкиси Аслана Кавтарашвили.



Как сообщила «IPN» адвокат Кавтарашвили Инга Болотаури, ее подзащитный был допрошен в качестве свидетеля и на все вопросы правоохранителей дал исчерпывающие ответы.



По ее информации, Аслана Кавтарашвили знакомство с Ахмедом Чатаевым не связывало.



Агентство «IPN» побеседовало и с матерью Кавтарашвили. Лия Хангошвили заверяет, что ее сын никак не был связан с Ахмедом Чатаевым и его группировкой.



Вместе с тем, по существующей информации, задержанный в рамках спецоперации Хизир (Рамаз) Маргошвили во время задержания находился именно вместе с Асланом Кавтарашвили.



Аслан Кавтариашвили учится в Тбилиси. Он живет в съемной квартире в одном из столичных районов.















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