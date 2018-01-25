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Правительство Австрии передаст Грузии в подарок пожарно-спасательную спецодежду и оснащение


25.01.2018   23:12
Правительство австрии передаст Грузии в подарок пожарно-спасательную спецодежду и оснащение – последние детали обсудили сегодня руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили и посол Австрии в Грузии Арад Бенко.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, австрийская сторона также готова переподготовить тех спасателей, которые проводят поисково-спасательные операции в горах. На встрече было отмечено, что решением Юденбургского объединения пожарных служб, в ближайшем будущем грузинской стороне передадут в подарок пожарно-спасательную спецодежду и оснащение.

Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили рассказал австрийскому послу Араду Бенко о запланированных реформах и планах. На встрече было отмечено, что Грузия и Австрия продолжают двустороннее сотрудничество, в том числе с точки зрения совершенствования системы пожаротушения и полной модернизации.






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