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Леван Изория: Политика непризнания продолжится
26.01.2018 15:21
Не только правительство, но и каждый грузин верит в то, что политика непризнания будет продолжена, так как территориальная целостность имеет для нас жизненно важное значение, — об этом министр обороны Грузии Леван Изория заявил, комментируя заявления Григория Карасина.
По его словам, жизненно важное значение имеет интеграция в североатлантическое пространство вместе с абхазами и осетинами
«Это жизненно важная стратегическая тема, защита суверинитета и территориальная целостность. Мы ещё раз, мирным путем, с активным вовлечением международного сообщества, продолжим эту политику», — заявил Изория.
По словам министра, действия России по фактической аннексии грузинских территорий осуждают не только правительство и граждане Грузии, а и международное сообщество.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что грузинские партнеры должны избавиться от иллюзий о том, что нормализация российско-грузинских отношений ослабит сотрудничество России с Абхазией и Цхинвали.
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