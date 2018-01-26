Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В последнее время изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов - МВД Грузии


26.01.2018   16:46
В результате проведенных оперативных следственных действий за последнее время изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли стать орудием преступления, - об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава криминальной полиции министерства ВД Грузии Мамука Челидзе.

По его словам, в Самцхе-Джавахети граждане добровольно сдали огнестрельное оружие различного типа и боеприпасы.

«Министерство внутренних дел не жалеет усилий для своевременного предотвращения тяжелых преступлений и их превенции. В результате проведенных оперативных следственных действий за последнее время было изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли стать орудием преступления. В течение последнего одного месяца правоохранители в результате оперативных следственных действий, проведенных в Кахетии, Аджарии, Самцхе-Джавахети, Самегрело и Тбилиси, изъяли 1 автомат, 1 малокалиберную винтовку, 7 пистолетов, 125 боевых патронов, 5 обойм и другое оружие. Расследование каждого дела ведется по факту незаконного приобретения – хранения - ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Совершение преступления предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 6 лет. В Самцхе-Джавахети граждане добровольно сдали различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Эти лица, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, были освобождены от уголовной ответственности», - заявил Челидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МФО дают кредиты на добычу биткоинов
Замминистра экономики Грузии о контракте с «Газпромом»
Как в Грузии регулируются брокерские компании?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД Грузии раскрыло серию преступлений
Суд Киева частично удовлетворил прошение прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили (Видео)
Грузия довольна оценкой ПАСЕ прогресса в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна