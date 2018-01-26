В последнее время изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов - МВД Грузии

26.01.2018 16:46 В результате проведенных оперативных следственных действий за последнее время изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли стать орудием преступления, - об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава криминальной полиции министерства ВД Грузии Мамука Челидзе.



По его словам, в Самцхе-Джавахети граждане добровольно сдали огнестрельное оружие различного типа и боеприпасы.



«Министерство внутренних дел не жалеет усилий для своевременного предотвращения тяжелых преступлений и их превенции. В результате проведенных оперативных следственных действий за последнее время было изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли стать орудием преступления. В течение последнего одного месяца правоохранители в результате оперативных следственных действий, проведенных в Кахетии, Аджарии, Самцхе-Джавахети, Самегрело и Тбилиси, изъяли 1 автомат, 1 малокалиберную винтовку, 7 пистолетов, 125 боевых патронов, 5 обойм и другое оружие. Расследование каждого дела ведется по факту незаконного приобретения – хранения - ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.



Совершение преступления предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 6 лет. В Самцхе-Джавахети граждане добровольно сдали различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Эти лица, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, были освобождены от уголовной ответственности», - заявил Челидзе.















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