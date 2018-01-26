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СНБ Армении прикрыло «лазейку» на границе с Грузией


26.01.2018   21:34
СНБ Армении выявила ряд нарушений, допущенных сотрудниками специальной государственной службы на армяно-грузинской границе.

Как сообщает пресс-центр СНБ, в 2016-17 гг ими был разрешено пересечение граждан, имеющих проблемы с документами, из Грузии в Армению и обратно. Выявлено 8 таких случаев, в них фигурируют 1 гражданин Грузии и 2 граждан Армении.

В качестве обвиняемых по делу проходят 13 лиц, в отношении 1 уголовное преследование прекращено в связи со смертью. Двое объявлены в розыск. Дело в отношении 10 граждан передано в суд.

Всего в 2017 г возбуждено 45 дел по аналогичным случаям, по которым 47 человек (22 граждане Армении, 25 граждане иностранных государств) привлечены в качестве обвиняемых. 21 дело в отношении 40 граждан передано в суды, 7 человек объявлены в розыск.






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