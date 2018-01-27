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Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США на 13% – СМИ
27.01.2018 13:49
Президент США Дональд Трамп в следующем месяце планирует предложить Конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 год в размере $716 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
"Предлагаемый бюджет будет увеличен на 13% по сравнению с 2017 годом, когда США потратили на оборону около 634 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, предложенный бюджет - это победа министра обороны Джеймса Маттиса, который недавно представил стратегию, предусматривающую перевооружение военных с целью сдерживания и, если необходимо, преодоления потенциального конфликта с такими крупными государствами, как Китай и Россия.
Сумма $716 млрд должна покрыть годовой бюджет Пентагона – расходы на войны, которые продолжаются, а также на поддержание ядерного арсенала США.
Издание пишет, что в случае принятия проекта затраты Минобороны США увеличатся на 7% по сравнению с бюджетом на 2018 год.
Предложенное увеличение является "большим событием", сказал оборонный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.
В то же время Пентагон и Белый дом информацию о возможном предложении Трампа не комментируют.
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