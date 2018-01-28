Пять человек задержаны по обвинению в попытке незаконного пересечения границы Грузии

28.01.2018 12:58 Сотрудники департамента охраны государственной границы Пограничной полиции МВД в результате мероприятий на охраняемом участке пограничного сектора (Ниала) управления №2 (Ахалцихе) задержали по обвинению в попытке незаконного группового пересечения государственной границы Грузии пять граждан Народной Республики Бангладеш.



По информации министерства ВД, совершенное ими преступление предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.



Следствием установлено, что обвиняемые пытались в обход пограничного контрольного пункта пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции.



Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части статьи 19-344 УК Грузии.















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