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Пять человек задержаны по обвинению в попытке незаконного пересечения границы Грузии


28.01.2018   12:58
Сотрудники департамента охраны государственной границы Пограничной полиции МВД в результате мероприятий на охраняемом участке пограничного сектора (Ниала) управления №2 (Ахалцихе) задержали по обвинению в попытке незаконного группового пересечения государственной границы Грузии пять граждан Народной Республики Бангладеш.

По информации министерства ВД, совершенное ими преступление предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следствием установлено, что обвиняемые пытались в обход пограничного контрольного пункта пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции.

Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части статьи 19-344 УК Грузии.






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