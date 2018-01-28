Прокуратура начала расследование по факту возможного превышения служебных полномочий с применением насилия

28.01.2018 21:24 Окружная прокуратура Самегрело-Земо (Верхней) Сванетии начала следствие по факту возможного превышения служебных полномочий с применением насилия в соответствии с третьей частью статьи 333 УК Грузии.



Как говорится в заявлении прокуратуры, основанием для начала расследования стали распространившиеся в СМИ фото и видеоматериалы, где, предположительно, отображен факт возможного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников департамента особых поручений Министерства внутренних дел.

«В окружной прокуратуре Самегрело-Земо Сванетии начато следствие по факту возможного превышения служебных полномочий с применением насилия в соответствии с третьей частью статьи 333 УК Грузии.



Основанием для начала расследования стали распространившиеся в СМИ фото и видеоматериалы, где, предположительно, отображен факт предположительного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников департамента особых поручений Министерства внутренних дел.



Исходя из высокого общественного интереса, поясняем, что в следственной части окружной прокуратуры Самегрело-Земо Сванетии ведется следствие по факту причинения смерти по неосторожности в отношении стрелка 2-й роты быстрого реагирования 2-го управления департамента особых поручений МВД Б.Р.



28 октября 2017 года Д.Дж. предъявлено обвинение по факту причинения смерти по неосторожности Б.Р., преступление предусмотрено 1-й частью ст. 116 УК Грузии. Приговором Зугдидского районного суда 28 октябя 2017 года в отношении обвиняемого Д.Дж. в качестве меры пресечения было избрано заключение. Сейчас по делу ведется рассмотрение по существу. Что касается членов семьи скончавшегося Б.Р., в данном деле они признаны пострадавшими и полностью осведомлены о материалах дела. Следует отметить, что представители прокуратуры неоднократно встречались с ними, однако в ходе ни одной из встреч пострадавшие не представляли мобильный телефон и фото-видео материал. После распространившихся вчера видеокадров, с целью проведения следственных действий, представителем прокуратуры осуществлена коммуникация с членами семьи Б.Р. и защищающим их интересы адвокатом. Они потребовали отложить заседание и выразили готовность сотрудничать со следственным органом. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процедурные действия с целью определения истины. Общественность будет ознакомлена с результатами», - заявляют в прокуратуре.















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