Обращение к т.н. вору в законе становится наказуемым

29.01.2018 14:43 Согласно новой инициативе министерства внутренних дел, круг лиц, наказуемых с точки зрения т.н. воровского мира расширяется.



Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.



По ее словам, законодательные изменения объявляют преступлением пособничество деятельности воровского мира, организацию воровского сбора и обращение к члену воровского мира, а так же т.н. вору в законе. Кроме того, ужесточается наказание за членство в воровском мире и т.н. воровство в законе.



«МВД продолжает интенсивные мероприятия против воровского мира. В этом направлении планируются значительные законодательные изменения, о чем мы хотим сообщить общественности. МВД уже подготовило законодательный пакет, который расширяет круг уголовной наказуемых действий. В частности, законодательные изменения объявляют преступлением пособничество деятельности воровского мира, организацию воровского сбора и обращение к члену воровского мира, а так же т.н. вору в законе. Кроме того, ужесточается наказание за членство в воровском мире и т.н. воровство в законе. Данный законодательный пакет будет представлен соответствующим ведомствам в ближайшее время», — заявила Натия Мезвришвили.















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