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Задержанные в тбилисском метро обвиняют полицейских в превышении полномочий


29.01.2018   17:43
Двое молодых людей, задержанных накануне вечером на станции метро «Площадь свободы», обвиняют полицейских в превышении должностных полномочий, сообщает телеканал «Рустави 2».

Свидетелями задержания Георгия Силагадзе и Темура Менабдишвили стали десятки людей. Кадры с места инцидента появились в социальных сетях. На видео один из молодых людей требует от полицейских представиться и объяснить, на каком основании его задерживают.

В МВД заявляют, что Силагадзе и Менабдишвили были задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Вместе с тем, очевидцы не могут подтвердить, что подобные факты имели место. «Задержанные спускались по одному эскалатору, полицейские были на соседнем. Неожиданно один из них спустился вниз, встретил там одного из молодых людей и начал надевать на него наручники. Полицейские пытались повалить их», - рассказали очевидцы.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе предварительного заключения, их уже навестили адвокаты. По предварительной информации, меру пресечения для молодых людей суд определит уже сегодня, 29 января.






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