Сегодня представят парламенту законопроект правительства о реформе резервной службы

29.01.2018 18:10 Сегодня парламенту будет представлен законопроект правительства, касающийся реформы резервной службы. Проект будет инициирован на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно законопроекту, в Грузии будет создан резерв двух типов: активный резерв и мобилизационный резерв.



В частности, активная резервная служба будет добровольной, будет оформлен контракт сроком до пяти лет, а пятилетний период будет считаться в общий трудовой стаж. В случае призыва у резервиста сохраняется рабочее место и зарплата. По законопроекту лицу, зачисленному в активный резерв, будет выдаваться ежемесячная трудовая зарплата, которая составит 20% от его оклада по званию, а в период призыва и прохождения военной службы – полное количество возмещения труда.



Активная резервная служба будет разделена на три части: резерв вооруженных сил; Территориальный резерв; Резерв специалистов.



Резерв вооруженных сил обеспечит немедленное включение резервиста в состав вооруженных сил, усиление и поддержку подразделений вооруженных сил. Территориальный резерв осуществит дополнительную боевую поддержку вооруженных сил путем организации территориальной обороны. Территориальный резерв будет в составе Национальной гвардии вооруженных сил, и будет организован в подразделениях территориальной обороны, которые со своей стороны состоят из маневренных элементов, а также намеченных задач и территориальных отрядов, подходящих географическому ареалу.



Резерв специалистов является новацией, и его создание преследует целью решение специфических требований и задач военных сил.



"Например, специалист кибер безопасности может служить стране своим профессионализмом и опытом там, где его труд будет более эффективным для обороноспособности страны"- пояснили в Минобороны.



Второй тип резерва, мобилизационный резерв, в отличие от активного резерва, является обязательным, и преследует целью усиление и пополнение потерь вооруженных сил.



В случае мобилизационного резерва лицу, зачисленному на военную резервную службу, период прохождения резервной службы (не более 45 дней в году) считается в годы прохождения военной службы, а трудовое возмещение будет выдаваться только в случае призыва. В мобилизационный резерв будут зачислены граждане от 18 до 60 лет, будет существовать электронный список, и их призыв, и количество определят нужды вооруженных сил.















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