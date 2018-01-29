МВД грузии задержало шесть человек по обвинению в причастности к «воровскому миру»

29.01.2018 19:11 «МВД Грузии задержало шесть человек по обвинению в причастности к т.н «воровскому миру», незаконом лишении свободы, попытке вымогательства наркотиков и грабеже совершенном группой лиц» — об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.



«Задержанные лица по криминальным кличкам «Чики», «Буба», «Амбергуна» и еще трое лиц были единовременно задержаны в Тбилиси, Дедоплисцкаро и Цнори. Следствие установило, что трое членов группы, будучи в сговоре с грузинскими т.н ворами в законе находящимися в Турции, устроили «воровскую разборку» нескольким гражданам и отняли у них определенную сумму денег. Эти же лица с еще одним членом преступной группы, путем «воровской разборки», с применением физического насилия и морального давления, незаконно присвоили денежную сумму от их знакомого и пытались вымогать у него наркотические средства», — заявил Мезвришвили.



По словам Мезвришвили, следствие установило, что еще двое члено преступной группы, с целью получения для них интересной информации, незаконно лишили свободы несколько лиц, которым обвиняемые угрожая оружием нанесли физические увечья и сутки держали в неволе.



«Правоохранители, в результате проведенного обыска на квартире задержанных изъяли 2 гладкоствольных ружъя, огнестрельное оружие типа «Геко», карабин, и 48 боевых патронов в качестве улик. Также изъяты мобильные телефоны и другие средства для передачи информации, которые подтверждают причастность задержанных к «воровской среде», — отметила Мезвришвили.



По её же словам, одному лицу вменяется грабеж и незаконная попытка вымогательства наркотических средств, другим членам преступной группы – незаконное лишение свободы по предварительному сговору. Совершенные преступления членами криминальной группы караются законом в виде лишения свободы от 5-ти до 15-ти лет.















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