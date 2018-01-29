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Дания увеличит военные расходы из-за российской угрозы
29.01.2018 21:39
В течение ближайших шести лет Дания выделит дополнительно свыше 2 млрд долларов на военные расходы. Одной из основных военных угроз в правительстве страны считают действия России, передает Reuters.
По словам премьер-министра Дании Ларса Расмуссена, «российская угроза реальна и возрастает».
Помимо этого, как заявил министр иностранных дел королевства Андерс Самуэльсен, также велика опасность терроризма, кибератак и «беспорядочного притока мигрантов».
На сайте правительства Дании сообщается, что к 2023 году расходы на оборону в стране увеличатся более чем на 20%.
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