В ходе попытки ликвидации Мухаммада Хамдана «Моссад» использовал паспорт гражданина Грузии - ливанские СМИ

30.01.2018 14:22 По информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», спецслужбы Ливана установили личности четырех лиц, которые 14 января текущего года принимали участие в попытке убийства активиста террористической группировки «Хамас» Мухаммада Хамдана.



По данным издания, попытка ликвидации была организована Службой внешней разведки Израиля «Моссад». В операции по ликвидации участвовали двое граждан Ливана и два сотрудника «Моссада».



В группу киллеров также входила женщина. При пересечении ливанской границы она использовала паспорт гражданина Грузии.



По версии следствия, участница группы «Моссада», которая в ходе операции воспользовалась грузинским паспортом, должна была установить взрывное устройство в машине активиста «Хамаса», а ее коллеги должны были привести его в действие.



Примечательно, что Израиль отрицает связь «Моссада» с ликвидацией Мухаммада Хамдана.



14 января в Ливане, в городе Сидон произошла попытка убийства активиста «Хамаса» Мухаммада Хамдана. Он выжил, поскольку взрывное устройство сработало после того, как он вышел из машины.















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