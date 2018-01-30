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В ходе попытки ликвидации Мухаммада Хамдана «Моссад» использовал паспорт гражданина Грузии - ливанские СМИ
30.01.2018 14:22
По информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», спецслужбы Ливана установили личности четырех лиц, которые 14 января текущего года принимали участие в попытке убийства активиста террористической группировки «Хамас» Мухаммада Хамдана.
По данным издания, попытка ликвидации была организована Службой внешней разведки Израиля «Моссад». В операции по ликвидации участвовали двое граждан Ливана и два сотрудника «Моссада».
В группу киллеров также входила женщина. При пересечении ливанской границы она использовала паспорт гражданина Грузии.
По версии следствия, участница группы «Моссада», которая в ходе операции воспользовалась грузинским паспортом, должна была установить взрывное устройство в машине активиста «Хамаса», а ее коллеги должны были привести его в действие.
Примечательно, что Израиль отрицает связь «Моссада» с ликвидацией Мухаммада Хамдана.
14 января в Ливане, в городе Сидон произошла попытка убийства активиста «Хамаса» Мухаммада Хамдана. Он выжил, поскольку взрывное устройство сработало после того, как он вышел из машины.
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