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В ходе попытки ликвидации Мухаммада Хамдана «Моссад» использовал паспорт гражданина Грузии - ливанские СМИ


30.01.2018   14:22
По информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», спецслужбы Ливана установили личности четырех лиц, которые 14 января текущего года принимали участие в попытке убийства активиста террористической группировки «Хамас» Мухаммада Хамдана.

По данным издания, попытка ликвидации была организована Службой внешней разведки Израиля «Моссад». В операции по ликвидации участвовали двое граждан Ливана и два сотрудника «Моссада».

В группу киллеров также входила женщина. При пересечении ливанской границы она использовала паспорт гражданина Грузии.

По версии следствия, участница группы «Моссада», которая в ходе операции воспользовалась грузинским паспортом, должна была установить взрывное устройство в машине активиста «Хамаса», а ее коллеги должны были привести его в действие.

Примечательно, что Израиль отрицает связь «Моссада» с ликвидацией Мухаммада Хамдана.

14 января в Ливане, в городе Сидон произошла попытка убийства активиста «Хамаса» Мухаммада Хамдана. Он выжил, поскольку взрывное устройство сработало после того, как он вышел из машины.






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