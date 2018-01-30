МВД Грузии публикует статистику преступности за 2017 год

30.01.2018 18:17 Министерство внутренних дел Грузии публикует статистику зарегистрированных преступлений за 2017 год. Опубликованная министерством статистика – первая за последние два года.



Согласно статистике, в 2017 году всего зарегистрировано 37 944 преступлений, из них раскрыты 53.2%. По сравнению с 2016 годом, показатель зарегистрированных преступлений увеличился на 5.4%. В 2016 году показатель раскрываемости 57.4%.



В 2017 году 64.5% зарегистрированных в стране преступлений являются направленными против здоровья, а также против собственности и наркопреступлениями.



По сравнению с прошлым годом, тенденция роста регистрированных преступлений, в основном, по следующим преступлениям:



преступления против жизни (ст. 108-116 УК Грузии) - 2.7% зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост этого вида зарегистрированных преступлений по сравнению с 2016 годом - 11.9%);

преступления против здоровья (ст. 117-126 УК Грузии) - 14.1% всех зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 14.8%);

преступления против прав и свобод человека ( ст. 142-170 УК Грузии) - 2.2% всех зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 23.2%);

преступления против собственности (ст. 177-189УК Грузии) - 37.9% зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 8.1%);

преступления против правил охраны окружающей среды (ст. 287-306 УК Грузии) - 2.3% зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 127.8%);

преступления против правил управления (ст. 343-363 УК Грузии) - 6.4% зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 17.5%);

преступления против исполнения судебных актов (ст. 377-381 прима-2 УК Грузии) - 2.5% зарегистрированных в 2017 году преступлений (рост по сравнению с 2016 годом - 20.5%).



Что касается тенденции сокращения зарегистрированных преступлений, они, в основном, касаются следующих нарушений:



преступления против общественной безопасности и порядка (ст. 222-239 УК Грузии) - 4.1% зарегистрированных в 2017 году преступлений (сокращение по сравнению с 2016 годом - 19.5%);

наркопреступления (ст. 260-274 УК Грузии) - 12.5% зарегистрированных в 2017 году преступлений (сокращение по сравнению с 2016 годом - 8.3%);



транспортные преступления ст. 275-283 УК Грузии) - 6.9% зарегистрированных в 2017 году преступлений (сокращение по сравнению с 2016 годом - 16.4%).















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